Флойд Мейвезер-младший: «Если бы я тренировал Эррола Спенса, то он бы дрался на 2-3 категории выше»

Флойд Мейвезер-младший считает, что Эрролу Спенсу нужно выступать в более тяжелом весе.

«Если бы я тренировал Эррола Спенса, то не думаю, что он вообще дрался бы в полусреднем весе. Я даже не уверен, что ему стоит выступать в первой средней категории. Эррол должен биться в среднем и втором среднем весе», – заявил экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший.

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