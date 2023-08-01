Вице-президент АСА Балаев про Гойти Дазаева: «По шкале из 10 баллов, я дам 100»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев ответил на вопрос про претендента на титул AMC Fight Night Гойти Дазаева:

«По шкале из 10 баллов, я дам 100, потому что Гойти – мой хороший друг»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC