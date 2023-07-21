АСА предложили контракт Дамиру Исмагулову

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал информацию об увольнении Дамира Исмагулова из UFC:

«Мы общаемся с Дамиром больше месяца. Это даже можно назвать переговорами. На одной тренировке мы пересеклись, подписались друг на друга в социальных сетях. Тогда я задал Исмагулову прямой вопрос: «Как у тебя обстоят дела с UFC?». Он ответил, что по контракту остался еще один бой. Не хочу разглашать детали, но я понял, что Дамир не собирается больше драться в UFC. Эта лига – мечта многих, но она подходит не всем. Аскару Аскарову, например, не подошел UFC. Я предложил Исмагулову участие в новом Гран-при.

Камил Гаджиев в лиге AMC Fight Nights дает бойцам уникальность. А мы даем человеческое отношение, частоту боев и понимание ситуации. ACA дает поединки бойцам тогда, когда они готовы. Я предложил Дамиру неплохой для российских ММА гонорар. Не знаю, будет ли это меньше, чем он получал в UFC. Но это сопоставимые цифры, в любом случае. Очень хочу, чтобы Исмагулов принял это предложение. По-человечески хочется, чтобы он продолжил карьеру в ACA и был конкурентен. У нас нет задачи подписать всех в лигу и побить, чтобы утвердиться.

Дамир сказал, что даст мне ответ через 10 дней. С момента нашего общения прошло две недели. Думаю, пора принимать решение»

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