Вице-президент АСА про подписание Исмагулова: «В АСА он будет услышан»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев заявил о готовности лиги подписать контракт с Дамиром Исмагуловым, у которого закончилось соглашение с UFC:

«Мы пересеклись с ним пару месяцев назад в Москве на тренировке. Познакомились лично, пару раз переговорили. Я спросил о планах и узнал, что ему предстоит последний бой по контракту. Естественно, как представитель ACA, который постоянно находится в работе, я сказал: «Если решишь вернуться в Россию, лига ACA осенью начинает новое Гран-при в легком весе. Думаю, что ты придешься ко двору». Плюс ко всему, он был очень недоволен тем, что не так часто выступает в UFC. Ему постоянно дают бои в не самое удобное время. Я заверил, что в ACA он будет услышан. Мы пойдем навстречу, потому что человеческий фактор более понятен и привычен людям с более-менее одинаковым менталитетом.

Предложив такую опцию, я надеялся, что он победит, хотя понимал, что, скорее всего, в таком случае он переподпишется в UFC. Вряд ли его отпустит организация после победы над таким проспектом. В случае поражение его могут отпустить. Мы имеем бойца с именем и раскрученного в России, но с двумя поражениями подряд. Ставить его в Гран-при? Как минимум спорно. Да, есть подобные примеры, но это зачастую вынужденная мера. Больше логики в том, чтобы подписать Исмагулова в лигу, но не в Гран-при», – сказал Бадаев.

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