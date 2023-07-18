Чемпион АСА Слипенко о потенциальном бое с Рахмоновым: «С ним нужны постоянные передвижения и джеб»
Чемпион ACA Виталий Слипенко рассказал, как бы сложился его бой с Шавкатом Рахмоновым:
«Мне кажется, он больше грэпплер. Входы делает не очень, поэтому с ним нужны постоянные передвижения и джеб. Держать на джебе и расстреливать комбинациями»
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