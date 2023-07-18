Чемпион АСА Слипенко о потенциальном бое с Рахмоновым: «С ним нужны постоянные передвижения и джеб»

Чемпион ACA Виталий Слипенко рассказал, как бы сложился его бой с Шавкатом Рахмоновым:

«Мне кажется, он больше грэпплер. Входы делает не очень, поэтому с ним нужны постоянные передвижения и джеб. Держать на джебе и расстреливать комбинациями»

Непобежденный Максум. Играл в футбол, должен был подраться с Мокаевым, в эти выходные дебютирует в UFC

Камару Усман о бое Рахмонов – Гастелум: «Шавкат — молодой и опасный парень, но Келвин тоже крут»

Азат Максум: «Хочу отомстить Джошуа Вану за победу над Жумагуловым»