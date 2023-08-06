Джейк Пол победил Нейта Диаза

Теги Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

В Далласе состоялся боксерский поединок между блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Пол победил единогласным решением судей: 97-92, 98-91, 98-91.

Бой продлился всю дистанцию в 10 раундов. В пятом Диаз попал в нокдаун.

Для Пола это восьмой бой в боксе. В последнем поединке он проиграл Томми Фьюри, но шел на рекорде 6-1.

Джейк Пол – вообще боксер?

У Джейка Пола уже восемь боев в боксе – теперь подрался с Нэйтом Диазом. Сколько он на этом заработал?

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34 комментария

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С Диаза кайфанул. Думал, что закончится все в первом раунде, а дальше все встало на свои места. Стоктон устроил свое шоу
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Ответ Профессор из Кобхэма
Смешно посчитали. Тут чисто равный бой, при том что Диаз первым номером работал) Еще смешно, как судья бегал кричал «стоп, стоп», как только Диаз разгонялся и выбрасывал серии по 5-6 ударов. Это было всего несколько раз, но судья его сразу останавливал, чтобы не дай Бог Пол не рассыпался)
врать зачем?

Судья разнимал в те моменты, когда Диаз уже в клинч переходил и уже оттуда удары наносил, ка в ММА.
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диаз удивил
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Ответ Dougie Brimson.
ага, это ведь так просто, пошёл и стал профессиональным боксером... и чего это все дебилы с детства по голове получают, когда можно в 20+ добиться того же самого.
Ну так Уайлдер в 19 начал
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Диас красавец
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Смешно посчитали. Тут чисто равный бой, при том что Диаз первым номером работал)
Еще смешно, как судья бегал кричал «стоп, стоп», как только Диаз разгонялся и выбрасывал серии по 5-6 ударов. Это было всего несколько раз, но судья его сразу останавливал, чтобы не дай Бог Пол не рассыпался)
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Ответ Dougie Brimson.
кайфанул от того что претендент на чемпионство в ЮФС проиграл блогеру?
Когда Диаз был претендентом?
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Ответ Dougie Brimson.
кайфанул от того что претендент на чемпионство в ЮФС проиграл блогеру?
Чел уже давным давно самый настоящий боксер. Хватит преуменьшать труд человека
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Диаз красавчик. За карьеру срубил бабки на боях с Конором и теперь ещё на Джейк Поле хорошо заработал
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Ответ Профессор из Кобхэма
Смешно посчитали. Тут чисто равный бой, при том что Диаз первым номером работал) Еще смешно, как судья бегал кричал «стоп, стоп», как только Диаз разгонялся и выбрасывал серии по 5-6 ударов. Это было всего несколько раз, но судья его сразу останавливал, чтобы не дай Бог Пол не рассыпался)
останавливал Диаза только Диаз, как только начинал работать, сам сразу же на публику переигрывать начинал
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Какая неожиданность)
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Этот "пррмоушен" типо как на телеканале рент тв?)) Фрик шоу?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
врать зачем? Судья разнимал в те моменты, когда Диаз уже в клинч переходил и уже оттуда удары наносил, ка в ММА.
В клинче можно бить
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Клоунский бой.
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Ну как бы никто не сомневался что Диаз проиграет . Но вот то что решением судей это да , как всегда проявил характер , крепкий орешек.
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Ответ Алексей Иванов
В клинче можно бить
И кусать
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Ответ Isa Babaev
Мальчик, Пол если захотел закончил бы давно бой, они шоу устраивали
Я думал шоу в боксе - это как раз нокауты.
Оказывается Пол просто не хотел, держи в курсе)))
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Ответ Sergi Barjuan
Чел уже давным давно самый настоящий боксер. Хватит преуменьшать труд человека
С кем из профбоксеров он бился?
А. Да. С Фьюри. Итог известен.
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Ответ Zybazy
Этот "пррмоушен" типо как на телеканале рент тв?)) Фрик шоу?
смешно когда смеются с людей которые зарабатывают десятки миллионов долларов и сравнивают с каким-то федеральным каналом
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Ответ Профессор из Кобхэма
Когда Диаз был претендентом?
В далёком 2012 году, но и после побеждал праймового Макгрегора.
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Нейт молодчик
надеюсь денег подзаработал достаточно
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Диаз из Пола клоуна сделал
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Давайте так !. 1.29 победа Пола в любой экспресс и без проблем . Победа Пола это как Манчестер сити против Реала в ЛЧ прошедшем . Но пол просто перегорел , Диаз ввел в ступор проблемного ребенка который выдал худший бой за свою карьеру боксера . Силва и вудли не укуренные бойцы без защиты с опущенными от усталости руками . Это прежде всего поражение тренера Джейка Пола который не смог объяснить что нужно делать. Может Пол съел что то или наоборот не съел чего то . Вообще мне кажется что увлечение Джейка боями закончится на этом а точнее на его решении подраться по правилам ММА, человек просто наелся этим ночевкой в зале и тд и тп. Ну какой ММА если он его прибить за 10 раундов не смог к полу . Потому что штамповать бывших бойцов Уфс он может каждый год ВЕЧНО !!! Но видимо это увлечение ослабло видимо кто то посвящает этому жизнь и ничего или чего то добивается а кто то 3 года рубит бабло но видимо понимает что это тяжкая ноша.
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диаз - корявое позорище, пол без комментариев...
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Блогер снова доказал, что он просто молодой днищенский недобоксер на кураге.) 40 летнего потрепанного боями мма Нейта, не смог толком ничего сделать.
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