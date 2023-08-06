Джейк Пол победил Нейта Диаза
В Далласе состоялся боксерский поединок между блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Пол победил единогласным решением судей: 97-92, 98-91, 98-91.
Бой продлился всю дистанцию в 10 раундов. В пятом Диаз попал в нокдаун.
Для Пола это восьмой бой в боксе. В последнем поединке он проиграл Томми Фьюри, но шел на рекорде 6-1.
У Джейка Пола уже восемь боев в боксе – теперь подрался с Нэйтом Диазом. Сколько он на этом заработал?
Судья разнимал в те моменты, когда Диаз уже в клинч переходил и уже оттуда удары наносил, ка в ММА.
Еще смешно, как судья бегал кричал «стоп, стоп», как только Диаз разгонялся и выбрасывал серии по 5-6 ударов. Это было всего несколько раз, но судья его сразу останавливал, чтобы не дай Бог Пол не рассыпался)
Оказывается Пол просто не хотел, держи в курсе)))
А. Да. С Фьюри. Итог известен.
надеюсь денег подзаработал достаточно