Джейк Пол победил Нейта Диаза

В Далласе состоялся боксерский поединок между блогером Джейком Полом и экс-бойцом UFC Нейтом Диазом. Пол победил единогласным решением судей: 97-92, 98-91, 98-91.

Бой продлился всю дистанцию в 10 раундов. В пятом Диаз попал в нокдаун.

Для Пола это восьмой бой в боксе. В последнем поединке он проиграл Томми Фьюри, но шел на рекорде 6-1.

Джейк Пол – вообще боксер?

У Джейка Пола уже восемь боев в боксе – теперь подрался с Нэйтом Диазом. Сколько он на этом заработал?