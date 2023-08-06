Диаз – о проигрыше Полу: «Меня ничего не удивило, пропустил пару ударов»

Нейт Диаз заявил, что его ничего не удивило в прошедшем бою с Джейком Полом.

«Я пропустил пару ударов, которых не видел, и это меня разозлило, но не удивило. Жду такого от всех.

Нет, я не думал, что выиграл. Знал, что он заработал нокдаун и все такое. Думал, что выиграл некоторое количество раундов, но я должен посмотреть бой», – сказал бывший боец UFC Нейт Диаз.

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