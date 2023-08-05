Друг Магомедшарипова: «Забит уже не хочет возвращаться в спорт. Он славится своей принципиальностью»

Теги UFC MMA Забит Магомедшарипов Бокс/MMA/UFC

Чемпион ACA Устармагомед Гаджидаудов рассказал о дружбе с Забитом Магомедшариповым.

«Мы давно не виделись, а вообще на связи. Он ходит в боксерский зал, держит себя в форме. Лапы и груши бьет. В профессиональный спорт, как я понял, он уже не хочет возвращаться.

Забит всегда славился своей принципиальностью и техничностью. Он всегда был неудобен, потому что откуда ни возьмись мог выкинуть удар. Забит свой высокий уровень показал и доказал.

Он тренируется для себя. Помогает. Если позвоню ему и скажу, что нужна его помощь, он не откажет. Поможет в силу своих возможностей. Стабильной тренировочной рутины у него уже нет», – заявил чемпион ACA в полусреднем весе Устармагомед Гаджидаудов.

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1 комментарий

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Какое же наслаждение было смотреть бои Забита. Очень классный и разносторонний боец. Оригинальность некоторых его сабмишнов просто удивляла. А какая ударная техника. Жаль, что закончил. Но это его право и его надо уважать.
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