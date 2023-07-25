Дональд Трамп: «Хабиб был отличным бойцом. Просто фантастическим»

Теги MMA Хабиб Нурмагомедов Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Дональд Трамп заявил, что считает Хабиба Нурмагомедова фантастическим бойцом.

«Я считаю, что Хабиб был великолепен. Кажется, что он уже не вернется.

Прошлой ночью я спросил Дану Уайта: «Где Хабиб? Ты должен заставить его снова выйти в октагон!»

Я действительно думаю, что он был отличным бойцом. Просто фантастическим», – сказал 45-й президент США Дональд Трамп.

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