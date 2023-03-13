Крылов – о конфликте с Двалишвили: «Кричал, что хочет драться со мной. Я сказал, что детей не бью»

Теги UFC Никита Крылов Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полутяжеловес UFC Никита Крылов рассказал о стычке с Мерабом Двалишвили во время взвешивания перед UFC Fight Night 221.

«Очень расстроило, что Петр так выступил. Проиграть – ничего страшного нет. Просто обидно, что такому персонажу. Он же кидался на меня на взвешивании.

У них был face to face с Петром, они там кипишнули, потом Мераб рванул к нему и видит, что его никто не держит. И сам остановился. Я ему говорю на английском: «Почему ты остановился?». Он начал мне кричать, типа со мной хочет подраться. Я сказал, что детей не бью.

Сделал бы 61 кг? Только если цифру 6 перевернуть», – сказал Крылов.

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12 комментариев

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R R
Ответ Владимир Шевченко
Крылов кстати первый рассказал, что у Яна походу травма ноги была, разминались в одном помещении они. Ян лишь через сутки про ногу сказал.
дануна. Вы еще нафантазируете много чего, лишь бы размазать позорное выступление яна. Он конкретно заносчивый тип и хорошо, что Мераб так красиво его опустил!
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Джо Б@йден
Ответ Кирилл Устинов
В лицо Дашашвили
А я думал на твою маман
0
-2
-2
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Арни Терминатор
Крылов, ты за белых или за красных, определись уже.
+2
-2
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Кирилл Устинов
Ответ Джо Б@йден
Ссыканул Никитка
В лицо Дашашвили
+6
0
+6
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Джо Б@йден
Ссыканул Никитка
+1
-8
-7
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Ивгений Анегин
Ах, моська, знать она сильна))
+3
0
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Мага осторожный
Ответ Sobachkin
Ещё один
вернись в будку
+3
0
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Stingray_
В клетке зато не останавливался - самое главное. В основном Ян на него гнал. Так что конкретно в этом противостоянии - Пётр выступил плохим парнем. К сожалению - безуспешно.
+2
-2
0
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Владимир Шевченко
Крылов кстати первый рассказал, что у Яна походу травма ноги была, разминались в одном помещении они. Ян лишь через сутки про ногу сказал.
+8
-1
+7
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Oleg Where
Ответ Антон Колесников
А ты тут как тут, как по свистку)
Ник говорит сам за себя)
+10
-1
+9
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Антон Колесников
Ответ Sobachkin
Ещё один
А ты тут как тут, как по свистку)
+13
-2
+11
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Sobachkin
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-16
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