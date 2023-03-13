Крылов – о конфликте с Двалишвили: «Кричал, что хочет драться со мной. Я сказал, что детей не бью»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Никита Крылов рассказал о стычке с во время взвешивания перед UFC Fight Night 221.

«Очень расстроило, что Петр так выступил. Проиграть – ничего страшного нет. Просто обидно, что такому персонажу. Он же кидался на меня на взвешивании.

У них был face to face с Петром, они там кипишнули, потом Мераб рванул к нему и видит, что его никто не держит. И сам остановился. Я ему говорю на английском: «Почему ты остановился?». Он начал мне кричать, типа со мной хочет подраться. Я сказал, что детей не бью.

Сделал бы 61 кг? Только если цифру 6 перевернуть», – сказал Крылов.

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