Григорий Дрозд: «Я бы посмотрел бой Джейка Пола в России»

Теги Григорий Дрозд бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Григорий Дрозд высказался о возможном приезде Джейка Пола в Россию.

«Приезд Пола в Россию? Это уже такая история – не спортивная, а больше шоу, выставочные бои. Наверное, да, я бы посмотрел.

Он парень харизматичный, молодой, умело пользуется своей аудиторией и в общем-то привлекает внимание, зарабатывает большие деньги с помощью бокса.

Бокс для него как инструмент. Поэтому да, я бы посмотрел на его бой здесь», – сказал экс-чемпион мира Григорий Дрозд.

У Джейка Пола уже семь боев в боксе – теперь подерется с Нэйтом Диазом. Сколько он на этом заработал?

Джейк Пол: «Я предлагал Нейту Диазу $10 млн за поединок со мной в PFL. Все еще в силе»

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1 комментарий

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as009595@icloud.com
Я бы даже поучаствовал добавил Гриша)), подумав о семизначной сумме в американский рублях)
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