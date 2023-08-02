Григорий Дрозд: «Я бы посмотрел бой Джейка Пола в России»

Григорий Дрозд высказался о возможном приезде Джейка Пола в Россию.

«Приезд Пола в Россию? Это уже такая история – не спортивная, а больше шоу, выставочные бои. Наверное, да, я бы посмотрел.

Он парень харизматичный, молодой, умело пользуется своей аудиторией и в общем-то привлекает внимание, зарабатывает большие деньги с помощью бокса.

Бокс для него как инструмент. Поэтому да, я бы посмотрел на его бой здесь», – сказал экс-чемпион мира .

У Джейка Пола уже семь боев в боксе – теперь подерется с Нэйтом Диазом. Сколько он на этом заработал?

Джейк Пол: «Я предлагал Нейту Диазу $10 млн за поединок со мной в PFL. Все еще в силе»