Олейник проведет бой по боксу 26 августа: «Фамилию соперника точно не помню: он огромный, шире и тяжелее меня»

Теги Алексей Олейник бокс Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник проведет бой по правилам бокса 26 августа в Казани.

«Мы подписались с ребятами, которые проводят Кубок Кремля в Казани. Они его проводили неоднократно, и в этом году все состоится по плану. Будет 26 августа, готовлюсь.

Не могу вспомнить фамилию соперника...Заглоев вроде фамилия, парень из Карачаево-Черкессии. Большой огромный, помоложе меня лет на 10.

Чуть повыше меня, шире и тяжелее. Но он непрофессиональный боксер. Для него это будет вроде дебют или второй бой», – сказал бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник.

Алексей Олейник: «Те деньги, которые мы вкладывали в мир раньше, чтобы получить лояльность, лучше было вложить в своих спортсменов»

Олейник – о последствиях боя с Томпсоном: «МРТ была лучше, чем до поединка. Наверное, что-то встало на место»

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5 комментариев

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Kanan Jarrus
кто бы это не был желаю ему вырубить патриотова
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Дмитрий Авдеев
Впервые в истории бокса соперник проиграет приемом
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shahmur
Грепплер бой боксу... кому этот цирк нужен
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Чигорин
Может, лучше бы в шахматишки сразился бы ?!:)
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fResho
Ответ shahmur
Грепплер бой боксу... кому этот цирк нужен
Олейнику нужен, деньги в целом довольно неплохая штука
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