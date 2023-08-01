Олейник проведет бой по боксу 26 августа: «Фамилию соперника точно не помню: он огромный, шире и тяжелее меня»

Алексей Олейник проведет бой по правилам бокса 26 августа в Казани.

«Мы подписались с ребятами, которые проводят Кубок Кремля в Казани. Они его проводили неоднократно, и в этом году все состоится по плану. Будет 26 августа, готовлюсь.

Не могу вспомнить фамилию соперника...Заглоев вроде фамилия, парень из Карачаево-Черкессии. Большой огромный, помоложе меня лет на 10.

Чуть повыше меня, шире и тяжелее. Но он непрофессиональный боксер. Для него это будет вроде дебют или второй бой», – сказал бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник.

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