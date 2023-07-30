Джастин Гейджи: «Конор отказывался от боя со мной шесть раз»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Джастин Гейджи UFC 291 Порье - Гейджи Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что Конор Макгрегор шесть раз отказывался с ним драться.

«По-моему, Конор отказывался от боя со мной шесть раз. Обычно, чтобы подраться с ним, нужно идти на поражении», – сказал боец легкого веса UFC Джастин Гейджи.

На UFC 291 Джастин Гейджи победил нокаутом Дастина Порье и завоевал пояс BMF. После боя Конор Макгрегор обратился к нему: «Джастин, я тебя отшлепаю».

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6 комментариев

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SGambler
Ответ j30
Против фергюсона реванш было бы интересно
Кому, зачем? Он не так давно бил его без шансов, вам не жалко Фергюсона? И чем Фергюсон заслужил бой с Гейджи идя на серии из 6 поражений?
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Ramzes So2
Ответ j30
Против фергюсона реванш было бы интересно
че несешь
+1
0
+1
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Опа, Митяй
И еще 100 откажется. Без шансов отлетит
+1
-1
0
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