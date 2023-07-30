Джастин Гейджи: «Конор отказывался от боя со мной шесть раз»

Джастин Гейджи заявил, что Конор Макгрегор шесть раз отказывался с ним драться.

«По-моему, Конор отказывался от боя со мной шесть раз. Обычно, чтобы подраться с ним, нужно идти на поражении», – сказал боец легкого веса UFC Джастин Гейджи.

На UFC 291 Джастин Гейджи победил нокаутом Дастина Порье и завоевал пояс BMF. После боя обратился к нему: «Джастин, я тебя отшлепаю».

«Я – настоящий BMF!»: Гейджи зрелищно нокаутировал Порье и потребовал титульник – теперь с ним хочет драться Конор