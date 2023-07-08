Усман намекнул на срыв боя с Чимаевым: «Я тоже думал, что буду драться. Было много логичных причин, не зависевших со мной»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Камару Усман заявил, что в ближайшее время не подерется с Хамзатом Чимаевым.

«У меня все хорошо. Я просто тренируюсь, снова влюбился в рутинность тренировок. Последние пару лет были просто хаотичными: я то тут, то там.

Как и вы, я тоже думал, что буду драться с Хамзатом Чимаевым. Посмотрим, что будет дальше. Было много логичных вещей, помешавших бой, не зависевших от меня.

Почему боя не случилось? Как сказал ранее, я здесь, выгляжу хорошо, чувствую себя хорошо. Готов драться», – сказал бывший чемпион UFC Камару Усман.

Чимаев – о бое с Усманом: «90%, что он состоится. Камару спорит из-за 2 кг, Уайт готов организовать поединок в 82 кг»

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3 комментария

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Timurbai
Логистических вещей, а не логичных!
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+2
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Born is the King
Камзат средневес и полутяжеловес. Непонятно чё он так прицепился к 77кг. Уже успел разозлить Перейру и спокойно может выходить против него
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SoWeTo
Было много логичных вещей, помешавших бой, не зависевших от меня…
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