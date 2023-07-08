Усман намекнул на срыв боя с Чимаевым: «Я тоже думал, что буду драться. Было много логичных причин, не зависевших со мной»
Камару Усман заявил, что в ближайшее время не подерется с Хамзатом Чимаевым.
«У меня все хорошо. Я просто тренируюсь, снова влюбился в рутинность тренировок. Последние пару лет были просто хаотичными: я то тут, то там.
Как и вы, я тоже думал, что буду драться с Хамзатом Чимаевым. Посмотрим, что будет дальше. Было много логичных вещей, помешавших бой, не зависевших от меня.
Почему боя не случилось? Как сказал ранее, я здесь, выгляжу хорошо, чувствую себя хорошо. Готов драться», – сказал бывший чемпион UFC Камару Усман.
Чимаев – о бое с Усманом: «90%, что он состоится. Камару спорит из-за 2 кг, Уайт готов организовать поединок в 82 кг»
3 комментария