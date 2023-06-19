UFC не ведет переговоры о бое Усмана и Чимаева (ТАСС)
В команде Чимаева заявили, что не ведут переговоров о бое с Камару Усманом.
«Переговоры по бою с Усманом не ведутся. На данный момент Хамзату не назначили бой. Но мы хотим, чтобы он выступил на турнире в Париже или в Абу-Даби», – сообщил ТАСС источник в команде Хамзата Чимаева.
Хамзат Чимаев в последний раз дрался осенью 2022 года, когда он задушил Кевина Холланда в первом раунде на UFC 279.
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