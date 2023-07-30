Перейра – о следующем бое: «Я должен драться за титул, неважно с кем»
Алекс Перейра заявил, что не хочет выбирать соперника для титульного боя в полутяжелом весе.
«Да, я должен драться за титул. Потому что я только что выиграл самый тяжелый поединок в дивизионе, хорошо показал себя против бывшего чемпиона.
Что касается оппонента, мне без разницы. Моя цель: взять пояс. Я буду готовиться и тренироваться, устрою шоу. Но главное – победить», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра.
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