Перейра – о следующем бое: «Я должен драться за титул, неважно с кем»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра заявил, что не хочет выбирать соперника для титульного боя в полутяжелом весе.

«Да, я должен драться за титул. Потому что я только что выиграл самый тяжелый поединок в дивизионе, хорошо показал себя против бывшего чемпиона.

Что касается оппонента, мне без разницы. Моя цель: взять пояс. Я буду готовиться и тренироваться, устрою шоу. Но главное – победить», – сказал полутяжеловес UFC Алекс Перейра.

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5 комментариев

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Аморалинни
Перейра заберет пояс у кого угодно, если тот не полезет его залеживать
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Yavich
Ответ Denis0017
Прям уж должен, там и без тебя очередь, у Хилла уже башка кругом, кого подсунут, полутяжи - это та ещё смута
Так Хилл же сдал пояс
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Yavich
Ответ Denis0017
Ну даже без Хилла там точно чех первый в гонке, и наверное с Магой, если по честному, а потом уже Джамал после травмы, даже условный Мурзакматов больше заслужил, чем Перейра, хотя в UFC хайп решает
Ну видимо Перейра с Прохазкой, потом победитель с Хиллом. Все ударники, так что Уайт явно одобрит
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