Теренс Кроуфорд возглавит рейтинг P4P (IFL TV)
Теренс Кроуфорд станет лучшим боксером вне весовой категории.
Решение было принято во время голосования, которое прошло утром в офисе журнала The Ring.
Сообщается, что Теренс Кроуфорд получил пять голосов. Еще один голос ушел японскому экс-абсолютному чемпиону мира в легчайшем весе Наойя Инуэ.
На сегодняшний день рейтинг возглавляет украинский боксер Александр Усик.
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