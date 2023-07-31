Теренс Кроуфорд возглавит рейтинг P4P (IFL TV)

Теги Наойя Инуэ Теренс Кроуфорд бокс The Ring Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд станет лучшим боксером вне весовой категории.

Решение было принято во время голосования, которое прошло утром в офисе журнала The Ring.

Сообщается, что Теренс Кроуфорд получил пять голосов. Еще один голос ушел японскому экс-абсолютному чемпиону мира в легчайшем весе Наойя Инуэ.

На сегодняшний день рейтинг возглавляет украинский боксер Александр Усик.

Почему победа Кроуфорда получилась такой легкой и укрепила его величие

Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P

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