Узбекистанец Гиясов о казахстанском боксе: «У ваших ребят есть быстрота, на ногах классно двигаются»

Теги бокс Шахрам Гиясов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов о казахстанском боксе:

«У меня друзей в Казахстане у меня очень много. Казахский бокс –  хороший бокс. У ваших ребят есть быстрота, ум, на ногах классно двигаются, работают. Самое главное, они пашут и любят бокс. Казахи красавцы. И боксеры, и фанаты. Последние меня поддерживают, часто пишут, что болеют за меня. Им нравится мой стиль. Так что я их очень уважаю и благодарю за поддержку. Они умеют болеть»

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