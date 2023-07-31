Узбекистанец Гиясов о казахстанском боксе: «У ваших ребят есть быстрота, на ногах классно двигаются»

Боксер из Узбекистана Шахрам Гиясов о казахстанском боксе:

«У меня друзей в Казахстане у меня очень много. Казахский бокс – хороший бокс. У ваших ребят есть быстрота, ум, на ногах классно двигаются, работают. Самое главное, они пашут и любят бокс. Казахи красавцы. И боксеры, и фанаты. Последние меня поддерживают, часто пишут, что болеют за меня. Им нравится мой стиль. Так что я их очень уважаю и благодарю за поддержку. Они умеют болеть»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC