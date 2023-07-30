Физиев о победе Гейджи над Порье: «Это было впечатляюще»

Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев поделился впечатлениями от победы американца Джастина Гейджи над своим соотечественником Дастином Порье.

«Вау! Это было впечатляюще! Поздравления Джастину», — написал Физиев в социальных сетях.

На UFC 291 Гейджи победил нокаутом Дастина Порье и завоевал пояс BMF.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC