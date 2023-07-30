Физиев о победе Гейджи над Порье: «Это было впечатляюще»
Уроженец Казахстана Рафаэль Физиев поделился впечатлениями от победы американца Джастина Гейджи над своим соотечественником Дастином Порье.
«Вау! Это было впечатляюще! Поздравления Джастину», — написал Физиев в социальных сетях.
На UFC 291 Гейджи победил нокаутом Дастина Порье и завоевал пояс BMF.
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