Кроуфорд нокаутировал Спенса в девятом раунде

В Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между и .

Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде. Теперь на его счету 40 побед в 40 боях (31 – нокаутом).

Для Спенса это поражение стало первым в карьере. К поединку с Кроуфордом он подходил с рекордом 28-0 (22 нокаута).

Об этом супербое договаривались шесть лет. В чем его величие?