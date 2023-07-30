Кроуфорд нокаутировал Спенса в девятом раунде

Теги Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде. Теперь на его счету 40 побед в 40 боях (31 – нокаутом).

Для Спенса это поражение стало первым в карьере. К поединку с Кроуфордом он подходил с рекордом 28-0 (22 нокаута).

Об этом супербое договаривались шесть лет. В чем его величие?

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25 комментариев

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Илья Белов
Отправил в школу
+18
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Вася Енотов
Подумать не мог, что Спенса так размотать возможно. Кроуфорд просто машина.
+15
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Rjcnbr
Ответ Аморалинни
Кому интересен бокс задохликов? Чисто американское шоу как и амфут, бейсбол и прочее
Примерно всем, кто переключил скукаторию блаховича и перейры, будем честны
+15
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Rjcnbr
Ура, спустя полчаса после боя выложили новость о том кто выиграл, даже лайва не сделали. Вот это освещение боя века, мга га га га. Зато как дислексичке платить за промтопереводы… Хотя ладно, опустим
+12
-1
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KOBEST
Смотрел бой. Кроуфорд просто прекрасен,без шансов для Спенса
+6
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Команданте кипятков
Совершенный технарь,избил чемпиона как перворазрядника
+6
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Вадим Сидоров
Ответ Rjcnbr
Примерно всем, кто переключил скукаторию блаховича и перейры, будем честны
Когда бьются 2 небитых P4P без учёта весов - смотреть Блаховича и Перейру как-то странно:)
+5
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Профессор из Кобхэма
Ответ Аморалинни
Удар Гейджи > вся карьера Кроуфорда Кстати Перейра его вынесет
Этот бой Кроуфорда > 100 карьер колхозника Гэтжи
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Leonid Novak
Поверить не могу в увиденное.
Спенс же был просто мясорубкой с постоянным прессингом, с отличной любительской защитой.

Но скорость, сила и точность джеба Кроуфорда это просто фантастика.
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Вася Енотов
Ответ Вадим Сидоров
Пушка у него страшная. После боя с ним Портер завершил карьеру. А Спенса после 1 нокдауна так и не отошёл - остальное время бился скорее на эмоциях.
Думаю он сам был в шоке от того, что его уничтожают как случайного дебютанта. По всем законам и правилам это обязан был быть равный бой. А тут избиение
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Профессор из Кобхэма
Спенсу респект за характер, дрался до конца, но выглядел отстойно. Хотели Кроуфорда просадить с годами, а просели сами.
Кроуфорд был в великолепной форме и ментально и физически и сотворил историю.
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Вадим Сидоров
Жалко Инуэ, недолго он возглавлял P4P. После победы на 4-м бойцом в этом рейтинге Кроуфорд обязан быть первым. Кто-то скажет с 7 на 1 слишком жирно, но с учётом его всех заслуг (абсолют в 2 весах!!!!)
Кроуфорд более вышколенный боец. Спенс мне всегда казался каким-то мутным.
Ему бы ещё завалить пару бойцов уровня P4P и можно завершать карьеру. Может подняться в следующий вес и навалять Чарло?
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Крыс Пол
Кроуфорд по сути одной правой победил
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Live_Kost
Жаль. Болел за Спенса, но Кроуфорд это оказалось совсем другой уровень
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Олег Чача
Кроуфорд, конечно, гроссмейстерски провёл бой!
Разница в уровне - пропасть.
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Вадим Сидоров
Ответ Вася Енотов
Подумать не мог, что Спенса так размотать возможно. Кроуфорд просто машина.
Пушка у него страшная. После боя с ним Портер завершил карьеру. А Спенса после 1 нокдауна так и не отошёл - остальное время бился скорее на эмоциях.
+1
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Рамазан Магомедов
Спенс потерпел второе дтп..
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Чеб711
блин, до чего обидно, такой бой не показали! Как-то трудно представить что Спенса размазали... Ладно, надеюсь где-то выхвачу повтор
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DonaldBrashear 2.0
Спенс оказался пузырем, который лопнул.
Просто в школу бокса его сегодня сводили.
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SGambler
Ответ Вася Енотов
Думаю он сам был в шоке от того, что его уничтожают как случайного дебютанта. По всем законам и правилам это обязан был быть равный бой. А тут избиение
Мне кажется даже сам Кроуфорд в шоке от того, как легко это получилось. Думаю даже в самых сладких мечтах не мог представить такого, для Спенса лучше было быть нокаутированным в начале боя(можно списать на лаки панч), чем вот такой декласс.
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Сослан Плиев
Ответ Rjcnbr
Ура, спустя полчаса после боя выложили новость о том кто выиграл, даже лайва не сделали. Вот это освещение боя века, мга га га га. Зато как дислексичке платить за промтопереводы… Хотя ладно, опустим
на канале fight space освещают бои в телеге
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RAMIK
Машина! Думаю лучший боксер в мире сейчас он.
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SGambler
Ответ Rjcnbr
Ура, спустя полчаса после боя выложили новость о том кто выиграл, даже лайва не сделали. Вот это освещение боя века, мга га га га. Зато как дислексичке платить за промтопереводы… Хотя ладно, опустим
Этот раздел сайта называется Бокс/ММА/UFC, но он уже давно не имеет отношения к боксу.
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