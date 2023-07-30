Кроуфорд нокаутировал Спенса в девятом раунде
В Лас-Вегасе, штат Невада, состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде. Теперь на его счету 40 побед в 40 боях (31 – нокаутом).
Для Спенса это поражение стало первым в карьере. К поединку с Кроуфордом он подходил с рекордом 28-0 (22 нокаута).
Об этом супербое договаривались шесть лет. В чем его величие?
Спенс же был просто мясорубкой с постоянным прессингом, с отличной любительской защитой.
Но скорость, сила и точность джеба Кроуфорда это просто фантастика.
Кроуфорд был в великолепной форме и ментально и физически и сотворил историю.
Кроуфорд более вышколенный боец. Спенс мне всегда казался каким-то мутным.
Ему бы ещё завалить пару бойцов уровня P4P и можно завершать карьеру. Может подняться в следующий вес и навалять Чарло?
Разница в уровне - пропасть.
Просто в школу бокса его сегодня сводили.