Блахович – о поединке с Перейрой: «Ведем переговоры с UFC, чтобы бой получил статус титульного»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Алекс Перейра Перейра - Блахович Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович сообщил, что бой с Алексом Перейрой может получить титульный статус.

«Мы ведем переговоры с UFC, чтобы статус боя был изменен. Но на данный момент решение не принято», – сказал боец UFC Ян Блахович.

Поединок между Перейрой и Блаховичем пройдет 30 июля в соглавном событии UFC 291.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Вообще нелегитимно это. Перейра не чемп, ни одного боя в этом весе и сразу титул, да и блаховичу за что титул?
+1
0
+1
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Kanan Jarrus
позорище
0
0
0
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