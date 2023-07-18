Блахович – о поединке с Перейрой: «Ведем переговоры с UFC, чтобы бой получил статус титульного»
Ян Блахович сообщил, что бой с Алексом Перейрой может получить титульный статус.
«Мы ведем переговоры с UFC, чтобы статус боя был изменен. Но на данный момент решение не принято», – сказал боец UFC Ян Блахович.
Поединок между Перейрой и Блаховичем пройдет 30 июля в соглавном событии UFC 291.
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