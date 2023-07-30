Джастин Гейджи – новый обладатель пояса BMF

На UFC 291 в Солт-Лейк-Сити состоялся бой в легком весе между и .

Джастин Гейджи нокаутировал соперника во втором раунде и получил пояс BMF («Самый опасный ублюдок»). Он стал вторым обладателем пояса после Хорхе Масвидаля, который завершил карьеру.

В 2019 году специально под бой Масвидаля и Нейта Диаза разработал отдельный пояс. Диаз проиграл после остановки боя решением врача.

Пояс «Самого опасного ублюдка» – как он устроен? Появился из интервью-мема и вручался Дуэйном «Скалой» Джонсоном