Джастин Гейджи – новый обладатель пояса BMF

Теги UFC MMA Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Порье - Гейджи Бокс/MMA/UFC

На UFC 291 в Солт-Лейк-Сити состоялся бой в легком весе между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

Джастин Гейджи нокаутировал соперника во втором раунде и получил пояс BMF («Самый опасный ублюдок»). Он стал вторым обладателем пояса после Хорхе Масвидаля, который завершил карьеру.

В 2019 году UFC специально под бой Масвидаля и Нейта Диаза разработал отдельный пояс. Диаз проиграл после остановки боя решением врача.

Пояс «Самого опасного ублюдка» – как он устроен? Появился из интервью-мема и вручался Дуэйном «Скалой» Джонсоном

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24 комментария

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уличный иуда
Подкат Херба подойдет для любых нарезок
+23
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Sobachkin
И никаких обнимашек! Отлично зашла нога.
+8
-1
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Евгений Якутов
Ответ уличный иуда
Подкат Херба подойдет для любых нарезок
Где-то всплакнул один Юрий Ковтун)))
+4
0
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Аморалинни
Вандербой снялся с турнира, но почему-то его скрытый хайкик прилетел прямо в Пюре
+5
-2
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DonaldBrashear 2.0
и заслуженно! Помню первый бой Джастина в ЮФС, против Джонсона, и с тех, все бои у него были огонь, убийственные нокауты Вика и Барбосы, мощные бои против Фергюсона, когда он был топ еще и Чендлера, первый крутой бой против Порье и вот теперь такое!

Просто Хайлайт - не зря прозвище такое, полностью оправдывает.
+3
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varlan
Сильнейший удар ногой в голову от Гейджи, пробивший даже защиту Порье.. Третьему бою не миновать
+2
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Чеб711
невероятный удар, аж дух захватило!
+1
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Barabakan
Ответ уличный иуда
Подкат Херба подойдет для любых нарезок
Реально профи, сберёг здоровье Дастину!
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Oleg Where
Ответ Ноябрьский Набат
Перед боем, не за долго до начала?
Собственно да, в 22:35 https://ibb.co/YWhXdpV
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Ноябрьский Набат
Ответ Oleg Where
Я Гэджи за 2.3 брал
Я вчера в 21.00 примерно смотрел кэфы на всех, на Люиса почти 4 кэф был, на Гэйджи 3.4(я был в шоке), на Переруйру 1.98.
Я даже удивился.
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Ноябрьский Набат
Ответ Oleg Where
Я Гэджи за 2.3 брал
Перед боем, не за долго до начала?
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Oleg Where
Ответ Ноябрьский Набат
Я вообще был удивлён, когда все буки давали на Порье 1.4 кэф, на Гэйтджи 3.4 ???? WTF?
Я Гэджи за 2.3 брал
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Большое сердце Неймара
думал Дастин во втором начнёт доминировать над Джастином. а вышло,что Джастин нокаутировал Дастина. было неожиданно
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Мяти
Джастина с ожидаемой и заслуженной победой👍
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Михаил Леонтьев
лол ну махачев его переедет. А Оливейра второй раз победит ли деревенщину, уже как-то нет уверенности
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Евгений Цыбульников
За такие бои мы любим UFC! Сегодня был классный турнир) реваншу Порье-Гэтжи быть!
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Ноябрьский Набат
Я вообще был удивлён, когда все буки давали на Порье 1.4 кэф, на Гэйтджи 3.4 ???? WTF?
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Мадина Уйгурова
вы видели фото Джастина в рубашке и очках? Он же душка. Никакой он не ублюок
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Вася Енотов
На повторе Порье весь отрезок с закрытыми глазами. Ну как вот так можно?
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artem klishin
какая скорость у удара, просто с ума сойти. вспышка – и свет потух. так Порье ещё руку успел выставить частично
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Tachmuhammet Atchapanov
Unbelievable!!!)))
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Собака хаски в маске
Молодцы ребятишки.
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