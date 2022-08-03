Джон Маккарти: «Считаю остановку в бою Павловича и Льюиса ранней. Деррику нужно было дать время»

Легендарный рефери прокомментировал остановку в бою тяжеловесов Сергея Павловича и .

На UFC 277 судья Дэн Мираглиотт остановил поединок в первом раунде, присудив победу россиянину техническим нокаутом.

«Я не согласен с ним и считаю остановку ранней. Потому что мы хорошо знаем Льюиса — он не какой-то новичок, и мы в курсе, что он умеет падать и возвращаться.

Мы знаем, как именно он падает: он не садится на задницу. Обычно он именно так и падает — лицом вниз, задом вверх, но он всегда пытается встать.

Ему нужно было дать время, но я знаю, что Дэн пытался защитить его», – сказал Маккарти.

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