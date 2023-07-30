Гейджи – о хай-кике в бою с Порье: «Ни разу за кэмп его не выбросил, можете называть это удачей»

Джастин Гейджи признался, что не готовил хай-кик, которым нокаутировал Дастина Порье.

«Ни разу за кэмп не выбросил этот хай-кик. Просто тренеры сказали мне сохранять спокойствие.

Это был словно еще один день дома. Я чувствовал себя как дома. Совершенно не нервничал, люблю видеть всех этих людей.

Сумасшествие, я сам охренеть как удивился от этого удара. В бою с Физиевым я один раз выбросил хай-кик и подумал: «Окей, неплохо». И когда хорошо попал по мне левой я понял, что он хочет контратаковать. Так что я подумал, что можно попробовать выманить его.

Я два раза выбросил его в первом раунде, но в этот раз он хорошо вылетел. Можете называть это удачей, я не против», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Гейджи хочет бой с победителем пары Махачев – Оливейра: «Я хочу драться за титул чемпиона и доказать, что лучший в мире»

Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»