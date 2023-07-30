Гейджи – о хай-кике в бою с Порье: «Ни разу за кэмп его не выбросил, можете называть это удачей»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи признался, что не готовил хай-кик, которым нокаутировал Дастина Порье.

«Ни разу за кэмп не выбросил этот хай-кик. Просто тренеры сказали мне сохранять спокойствие.

Это был словно еще один день дома. Я чувствовал себя как дома. Совершенно не нервничал, люблю видеть всех этих людей.

Сумасшествие, я сам охренеть как удивился от этого удара. В бою с Физиевым я один раз выбросил хай-кик и подумал: «Окей, неплохо». И когда Дастин хорошо попал по мне левой я понял, что он хочет контратаковать. Так что я подумал, что можно попробовать выманить его.

Я два раза выбросил его в первом раунде, но в этот раз он хорошо вылетел. Можете называть это удачей, я не против», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Гейджи хочет бой с победителем пары Махачев – Оливейра: «Я хочу драться за титул чемпиона и доказать, что лучший в мире»

Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»

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2 комментария

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pasha_t
Только за бой три раза случайно выкинул скажи
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нерд халилович
Какая же машина Гэтжи!!! Приметил эту зверюга ещё в 2015, тогда у него был рекорд 16:0. Накануне боя с Физиевым, тут толстые профаны писали шансов нет, против Порье писали шансов нет... Сейчас пишут тоже пишут шансов нет... До сих пор убеждён что он мог бы закончить Оливейру продолжай он так точечно работать, ведь за первые минуты две он сделал отбивную из лица Чарльза, а потом пошёл в размахайку в надежде рубануть 👊🏼
P.S. Сейчас подпивасы накидают минусы, якобы я посягнул на святое, Оливейру, ведь у подпивасов он главная надежда против Абдулманаповских🤣 и тот проигрыш не считается🤣🤣🤣👊🏼
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