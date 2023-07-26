Порье – о титуле BMF: «Это наследие и история – быть вторым претендентом на этот пояс»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье объяснил, почему хочет стать обладателем титула BMF.

«Это, безусловно, привлекает. Это часть наследия, часть истории – быть вторым бойцом, который боролся за этот пояс.

Я уже говорил в одном из интервью, что нахождение имени в списке претендентов – уже важно.

Не знаю, сколько еще раз этот пояс будет разыгрываться в будущем, но это прекрасная возможность», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Напомним, что поединок за звание самого опасного ублюдка (BMF) между Дастином Порье и Джастином Гейджи возглавит турнир UFC 291.

Порье назвал единственный шанс Гейджи: «Он может победить меня в зарубе, но в техничном бою я по-настоящему силен»

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