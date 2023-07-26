Порье – о титуле BMF: «Это наследие и история – быть вторым претендентом на этот пояс»
Дастин Порье объяснил, почему хочет стать обладателем титула BMF.
«Это, безусловно, привлекает. Это часть наследия, часть истории – быть вторым бойцом, который боролся за этот пояс.
Я уже говорил в одном из интервью, что нахождение имени в списке претендентов – уже важно.
Не знаю, сколько еще раз этот пояс будет разыгрываться в будущем, но это прекрасная возможность», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.
Напомним, что поединок за звание самого опасного ублюдка (BMF) между Дастином Порье и Джастином Гейджи возглавит турнир UFC 291.
Порье назвал единственный шанс Гейджи: «Он может победить меня в зарубе, но в техничном бою я по-настоящему силен»
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