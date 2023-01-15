Роман Копылов: «Хотелось бы до конца года провести три боя в UFC»
Российский боец Роман Копылов прокомментировал победу над Пунахеле Сориано на UFC Fight Night 217.
«Очень рад, что год начался именно так. Как говорится, мы живы, здоровы. Небольшие ссадины – это мелочи.
Хотелось бы до конца года провести три боя в UFC, дай бог», – сказал Копылов.
Копылов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Сориано.
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