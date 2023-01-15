Роман Копылов: «Хотелось бы до конца года провести три боя в UFC»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роман Копылов UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Российский боец Роман Копылов прокомментировал победу над Пунахеле Сориано на UFC Fight Night 217.

«Очень рад, что год начался именно так. Как говорится, мы живы, здоровы. Небольшие ссадины – это мелочи.

Хотелось бы до конца года провести три боя в UFC, дай бог», – сказал Копылов.

Копылов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над Сориано.

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1 комментарий

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pasha_t
Роман хороший парень
Зрелищный,но до первого борцухи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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