Шавкат Рахмонов: «Протянул Нейту Диасу руку – а он на меня косо посмотрел»

Шавкат Рахмонов рассказал о встрече с бойцами Ником и Нейтом Диасом.

«Когда я раньше с ними виделся — здоровался. Ну, что-то подобное было. И вот тот, младший брат вышел, протянул мне руку. А старший брат стоял рядом, поэтому я и протянул ему руку. Но он на меня как-то косо посмотрел. Потому что я ему, кажется, когда-то бросал вызов. Я тоже косо посмотрел на него. Поэтому мы с ним и ударили кулаками. Вот, что я помню.

Фанатом? Нет, я не был их фанатом в детстве. Но, конечно, они хорошо дрались. У меня чисто спортивный интерес был, когда бросал вызов. Так-то я никого не боюсь, кем бы он ни был. Уважаю, и все», — сказал Рахмонов.

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