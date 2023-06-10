Шавкат Рахмонов: «Протянул Нейту Диасу руку – а он на меня косо посмотрел»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Ник Диаз Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов рассказал о встрече с бойцами Ником и Нейтом Диасом.

«Когда я раньше с ними виделся — здоровался. Ну, что-то подобное было. И вот тот, младший брат вышел, протянул мне руку. А старший брат стоял рядом, поэтому я и протянул ему руку. Но он на меня как-то косо посмотрел. Потому что я ему, кажется, когда-то бросал вызов. Я тоже косо посмотрел на него. Поэтому мы с ним и ударили кулаками. Вот, что я помню.

Фанатом? Нет, я не был их фанатом в детстве. Но, конечно, они хорошо дрались. У меня чисто спортивный интерес был, когда бросал вызов. Так-то я никого не боюсь, кем бы он ни был. Уважаю, и все», — сказал Рахмонов.

«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC

Чейл Соннен проехался по Рахмонову за выбор соперника: советует драться с топом и забыть про Гастелума

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий