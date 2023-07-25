Бен Аскрен: «С удовольствием вернусь, чтобы побить Масвидаля. Но боксировать с ним не буду»

Бен Аскрен сообщил, что хочет провести реванш с Хорхе Масвидалем.

«Да, я завершил карьеру. Но я бы с удовольствием вернулся, чтобы побить Хорхе.

, напиши мне, если он будет согласен. Но боксировать с ним я не собираюсь.

Если Хорхе действительно «Самый опасный ублюдок», то подерется со мной по правилам ММА», – написал экс-боец UFC Бен Аскрен в соцсетях.

Бойцы встречались в июле-2019. Аскрен проиграл нокаутом – поединок продлился пять секунд.

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