Бен Аскрен: «С удовольствием вернусь, чтобы побить Масвидаля. Но боксировать с ним не буду»

Теги MMA Бен Аскрен Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Бен Аскрен сообщил, что хочет провести реванш с Хорхе Масвидалем.

«Да, я завершил карьеру. Но я бы с удовольствием вернулся, чтобы побить Хорхе.

Дана Уайт, напиши мне, если он будет согласен. Но боксировать с ним я не собираюсь.

Если Хорхе действительно «Самый опасный ублюдок», то подерется со мной по правилам ММА», – написал экс-боец UFC Бен Аскрен в соцсетях.

Бойцы встречались в июле-2019. Аскрен проиграл нокаутом – поединок продлился пять секунд.

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2 комментария

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Костя Кот
конечно не будешь, ведь не умеешь
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уличный иуда
Чувствуется, будет новый рекорд от Хорхе
0
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