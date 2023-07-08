Фахретдинов – о новом контракте с UFC: «Думаю, это решает не Уайт, а Шелби, которому, кажется, я не нравлюсь»

Теги UFC Дана Уайт полусредний вес (MMA) Кевин Ли Ринат Фахретдинов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов рассказал об отношениях с руководством UFC.

«У меня базовый контракт. Сказали, будет новый улучшенный, когда предложат следующий бой. Я так думаю.

Если организации я интересен, глупо давать четвертый бой без нового контракта. Я могу выиграть, сделать 4–0 – и, мне кажется, любая организация предложит хорошие условия.

Никто не хочет уходить из UFC, но сам факт, что 4–0 – яркий ты или не яркий боец, но это уже что-то значит. Думаю, должны предложить улучшенный контракт.

Передавал ли мне Уайт новый контракт? Думаю, это решает не он, а Шон Шелби. А Шелби, мне кажется, думал: «Они оба мне не нравятся, оба подписались через Дэйну, а не через меня».

Как я понял, они такого не любят. С кем поставить Кевина? На тебе Рината – иди поработай с одеялом. Из победителя можно что-то сделать.

Победит Кевин – хорошо, выиграл у проспекта. Победит Ринат – о, нифига, 3–0, давай дальше с ним работать. Мне кажется, так все и было», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

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