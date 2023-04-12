Ион Куцелаба считает, что Магомед Анкалаев станет следующим чемпионом UFC

Ион Куцелаба считает, что Магомед Анкалаев станет чемпионом UFC.

«Вы увидите – в нашем весе будет много изменений. Никто не сможет держать пояс, как это делал Джон Джонс, но это и хорошо. [Джамал] Хилл тоже не будет чемпионом долго. Сейчас он чемпион, он это доказал, но пояс не удержит.

Я бы хотел, чтобы пояс взял Анкалаев. У него был шанс, думаю, будет еще один. В нашем дивизионе собраны хорошие бойцы – в одном бою может быть один чемпион, в следующем – новый», – сказал молдавский полутяжеловес UFC Ион Куцелаба.

На турнире UFC 282 Анкалаев дрался за пояс чемпиона с Яном Блаховичем, но поединок закончился вничью.

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