Тайсон – о Мохаммеде Али: «Когда я увидел его, то понял, что стану величайшим. Он вдохновил меня, я поклоняюсь ему»

Майк Тайсон рассказал о роли Мохаммеда Али в его профессиональной карьере.

«Я знал, что стану лучшим в истории. Просто знал это. Впервые увидев , я сказал, что стану величайшим бойцом из когда-либо живших. Даже не знаю.

Как это возможно? Это должно произойти? Ты смотришь на парня и понимаешь, что он вдохновляет. Ему даже не нужно говорить тебе ни слова.

Тебе нужно только знать его. И благодаря ему ты чего-то добиваешься. И ты поклоняешься ему», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

Марадона обожал бокс: дружил с Тайсоном и смотрел бои на кассетах. Даже подрался с чемпионом мира!