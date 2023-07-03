Тайсон – о Мохаммеде Али: «Когда я увидел его, то понял, что стану величайшим. Он вдохновил меня, я поклоняюсь ему»

Теги Мохаммед Али Майк Тайсон тяжелый вес бокс Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон рассказал о роли Мохаммеда Али в его профессиональной карьере.

«Я знал, что стану лучшим в истории. Просто знал это. Впервые увидев Мохаммеда Али, я сказал, что стану величайшим бойцом из когда-либо живших. Даже не знаю.

Как это возможно? Это должно произойти? Ты смотришь на парня и понимаешь, что он вдохновляет. Ему даже не нужно говорить тебе ни слова.

Тебе нужно только знать его. И благодаря ему ты чего-то добиваешься. И ты поклоняешься ему», – сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Марадона обожал бокс: дружил с Тайсоном и смотрел бои на кассетах. Даже подрался с чемпионом мира!

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6 комментариев

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Los Galácticos
Ответ Ландау
Мухаммед очень сильно переоценен.
Как раз очень сильно переоценен это Тайсон, которого Холифилд и Льюис забили как котёнка. Али это реально феномен, его победа над пиковым Форманом это вообще наверное самое величайшее выступление в истории бокса. Единственную серьезную ошибку которую Али допустил так это то что во время не ушёл на пенсию, а так он однозначно GOAT от мира бокса на все времена.
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Алексей Александрович
А стал мешкобоем проигравшем все большие бои.
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