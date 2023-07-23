Мухаммад Мокаев: «Аспинэлл заслужил все, чего добился. Рад за него»
Мухаммад Мокаев отреагировал на победу Тома Аспинэлла над Марчином Тыбурой.
«Я так рад за Тома. Этот человек заслужил все, чего добился», – написал боец UFC Мухаммад Мокаев в социальных сетях.
Аспинэлл нокаутировал Тыбуру в главном событии UFC Fight Night 224. Теперь на его счету шесть побед в промоушене.
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