Мухаммад Мокаев: «Я против Эллиота. Знаю, что вам понравится этот бой!»

Мухаммад Мокаев хочет подраться с Тимом Эллиоттом.

«Мокаев против Эллиота. Я знаю, что вам понравится этот бой!», – написал в соцсетях британский боец.

Мокаев остается непобежденным в профессиональном MMA, имея в активе 10 побед. В марте он одолел Жафела Фильо болевым приемом в третьем раунде.

Эллиотт последний бой провел в июне, где победил Виктора Альтомирано единогласным решением судей. Его статистика в MMA: 20-12-1.

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