UFC Fight Night 224: Аспинэлл подерется с Тыбурой

Теги UFC MMA Марчин Тыбура UFC Fight Night Махмуд Мурадов Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Лондоне (Великобритания) пройдет турнир UFC Fight Night 224.

В главном событии вечера пройдет поединок в тяжелом весе между Томом Аспинэллом и Марчином Тыбурой.

Основные бои карда.

Том Аспинэлл (12-3) – Марчин Тыбура (24-7);

Молли Маккэн (13-5) – Юлия Столяренко (10-8-2);

Натаниэль Вуд (19-5) – Андре Фили (22-9);

Андре Муниз (23-5) – Пол Крейг (16-6-1);

Джай Герберт (12-4-1) – Фарес Зиам (13-4);

Лерон Мерфи (12-0-1) – Джош Кулибао (11-1-1);

Махмуд Мурадов (25-8) – Брайан Барберена (18-10).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало основного карда в 22:00 по московскому времени.

Взвешивание перед UFC Fight Night 224: Аспинэлл тяжелее Тыбуры, Мурадов перевесил Барберену

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