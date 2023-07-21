Взвешивание перед UFC Fight Night 224: Аспинэлл тяжелее Тыбуры, Мурадов перевесил Барберену
В Лондоне (Великобритания) состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 224.
В главном событии вечера пройдет поединок в тяжелом весе между Томом Аспинэллом и Марчином Тыбурой.
Результаты взвешивания:
Том Аспинэлл (117 кг) – Марчин Тыбура (111,6 кг)
Молли Маккэн (56,7 кг) – Юлия Столяренко (56,7 кг)
Натаниэль Вуд (66,2 кг) – Андре Фили (65,8 кг)
Андре Муниз (83,9 кг) – Пол Крейг (84,4 кг)
Джай Герберт (70,3 кг) – Фарес Зиам (70,3 кг)
Лерон Мерфи (66,2 кг) – Джош Кулибао (66,2 кг)
Махмуд Мурадов (84,4 кг) – Брайан Барберена (83,9 кг)
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