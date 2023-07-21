Взвешивание перед UFC Fight Night 224: Аспинэлл тяжелее Тыбуры, Мурадов перевесил Барберену

В Лондоне (Великобритания) состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 224.

В главном событии вечера пройдет поединок в тяжелом весе между и .

Результаты взвешивания:

Том Аспинэлл (117 кг) – Марчин Тыбура (111,6 кг)

Молли Маккэн (56,7 кг) – Юлия Столяренко (56,7 кг)

Натаниэль Вуд (66,2 кг) – Андре Фили (65,8 кг)

Андре Муниз (83,9 кг) – Пол Крейг (84,4 кг)

Джай Герберт (70,3 кг) – Фарес Зиам (70,3 кг)

Лерон Мерфи (66,2 кг) – Джош Кулибао (66,2 кг)

Махмуд Мурадов (84,4 кг) – Брайан Барберена (83,9 кг)

Джон Маккарти: «Аспинэлл напоминает мне Веласкеса. Он невероятно талантлив, но подвержен травмам»