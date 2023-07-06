Кори Сэндхаген: «Бой с Умаром будет носить статус претендентского»

Кори Сэндхаген заявил, что станет претендентом на титул, если победит Умара Нурмагомедова.

«Мне сказали, что победитель нашего боя с Умаром станет претендентом на пояс. Теперь можно уверенно говорить об этом, ведь поединок Вера – Сехудо сорвался, а я убедительно победил Марлона.

Я думал, что UFC захочет придумать что-нибудь с Сехудо. Но, раз ему устроили бой с Верой, значит, наш бой с Умаром будет за звание претендента на пояс», – заявил четвертый номер легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген.

Поединок Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена возглавит турнир UFC в Нэшвилле, который состоится 5 августа.

Петр Ян – о возможном поединке с Умаром Нурмагомедовым: «Не вижу смысла. Но если это интересно UFC, то, может, бой и состоится»

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