Асу Алмабаев о первом заработке на боях: «Даже не знал, сколько это в тенге, но все равно основной доход с базара был»

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев поделился воспоминаниями о своем дебютном поединке в профессиональной карьере и назвал сумму гонорара:

«Я в смешанных единоборствах попробовал себя пару раз и у меня хорошо начало получаться. В 2013 году в Москве на Красной площади у меня прошел первый бой. Я тогда на базаре стоял, в неделю раза три готовился для себя, тренировался, и тренер сказал: «В Москве есть организация „Щит и меч“, хочешь там поучаствовать, подраться?» Я до этого не был в Москве, говорю: «Давай, Красную площадь посмотрим, сфоткаемся» (улыбается). Полетел туда и выиграл первый бой. Я тогда руку сломал, нос сломал... Тогда первый раз тысячу долларов заработал. Даже не знал, сколько это в тенге. Маме сразу сообщение написал, попросил посчитать, сколько это в тенге. Мама говорит: «Это много» (смеется). Я уже и забыл, что у меня рука и нос сломаны, хожу, радуюсь. Я тогда понял, что деньги — в профессиональном спорте, в ММА, но и базар, торговлю не хотел бросать, потому что понимал, что с каждым годом вся ответственность ложится на меня, вся семья на меня надеется — мать, отец, двое братишек. Основной доход все равно был с базара, потому что в год максимум три раза дерешься, каждый месяц же никто не будет по $1000 платить»

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