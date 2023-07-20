Официально: Икрам Алискеров подерется с Нассурдином Имавовым в карде UFC 294

Теги UFC MMA Нассурдин Имавов UFC 294 Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Стал известен следующий соперник Икрама Алискерова в UFC.

Россиянин подерется против французского бойца Нассурдина Имавова.

Поединок состоится 21 октября в главном карде турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Последний бой Имавова признан несостоявшимся из-за повреждения глаза Криса Кертиса – его соперника.

Официально: Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября

Алискеров – о Косте, снявшемся с боя: «Мне пацаны говорили, что он очень жидкий, может сделать подлянку»

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4 комментария

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уличный иуда
Круассан против хинкала
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murdarah
Ответ уличный иуда
Круассан против хинкала
Так то круассан сам хинкал.
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il buono
Тоже достойный соперник. Быстрый путь в рейтинге
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