Официально: Икрам Алискеров подерется с Нассурдином Имавовым в карде UFC 294
Стал известен следующий соперник Икрама Алискерова в UFC.
Россиянин подерется против французского бойца Нассурдина Имавова.
Поединок состоится 21 октября в главном карде турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
Последний бой Имавова признан несостоявшимся из-за повреждения глаза Криса Кертиса – его соперника.
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