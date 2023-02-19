Сайдиокуб Кахрамонов – про увольнение из UFC: «Идите на ###, я лучший!»

Узбекский боец Сайдиокуб Кахрамонов прокомментировал увольнение из .

27-летнего бойца уволили после поражения от Саида Нурмагомедова в декабре 2022-го. До этого у него было две победы в UFC.

«Трахал я вас всех – я вынужден был лететь на дебютный бой больше 20 часов, я не тренировался пять дней перед выходом в октагон. Между Узбекистаном и Лас-Вегасом 12 часов разницы во времени, и все равно я выиграл мой дебютный бой. Так что идите на ### [хрен], я лучший!

Да, я провалил весогонку, но я курил кальян, тусил по клубам и занимался всякой хренью каждый день. Если ты умеешь драться – ты умеешь драться», – написал Кахрамонов.

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