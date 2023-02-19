Сайдиокуб Кахрамонов – про увольнение из UFC: «Идите на ###, я лучший!»

Теги UFC MMA натив контент Бокс/MMA/UFC

Узбекский боец Сайдиокуб Кахрамонов прокомментировал увольнение из UFC.

27-летнего бойца уволили после поражения от Саида Нурмагомедова в декабре 2022-го. До этого у него было две победы в UFC.

«Трахал я вас всех – я вынужден был лететь на дебютный бой больше 20 часов, я не тренировался пять дней перед выходом в октагон. Между Узбекистаном и Лас-Вегасом 12 часов разницы во времени, и все равно я выиграл мой дебютный бой. Так что идите на ### [хрен], я лучший!

Да, я провалил весогонку, но я курил кальян, тусил по клубам и занимался всякой хренью каждый день. Если ты умеешь драться – ты умеешь драться», – написал Кахрамонов.

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9 комментариев

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Jean-François Vaillant
Спасибо Саиду, что своей победой выкинул его из промоушена обратно в кальянную.
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sanek maloi
У человека крик Души, бывает)
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Ермолов генерал
Сайдиокубы минусят😁😁😁
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Kanan Jarrus
Ответ Ермолов генерал
Ты тоже Сайдиокуб?) Не ущемляйся🤡
не, ермола, я просто адекватный, не из таких как ты 😂 бдсм не увлекаюсь
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Ермолов генерал
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален модератором
Ты тоже Сайдиокуб?) Не ущемляйся🤡
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Кроватный кот
Когда думаешь, что ты - Джонс, и можешь не тренироваться и тусить по клубам и побеждать, но ты - Кахрамонов :)
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Мага осторожный
узбек он и в Африке узбек
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Kanan Jarrus
Ответ Ермолов генерал
🤣 Его имя звучит как приспособление для БДСМ
Комментарий удален
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Ермолов генерал
🤣 Его имя звучит как приспособление для БДСМ
+2
-5
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RAMIK
Кури кальян дальше)
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