Бен Аскрен: «В поединке Эдвардса и Махачева я бы поставил на Леона. Если уж Камару не смог его повалить, то как это сделает Ислам?»

Теги UFC MMA Бен Аскрен Леон Эдвардс Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Бен Аскрен думает, что Ислам Махачев не справится с Леоном Эдвардсом.

«Леону Эдвардсу нужно продолжать выступать в полусреднем весе. Он отлично прогрессирует, я впечатлен. Я думаю, что это очень сложный соперник для Махачева, уверен в этом. Леон умеет бороться, не боится тейкдаунов, отлично бьет в стойке. Это был бы классный бой. Честно говоря, я бы поставил на Эдвардса.

Он стал лучше борьбе после боя с Усманом. Леон способен диктовать условия поединка. Если уж Камару не смог его повалить, то как это сделает Махачев?» – заявил экс-боец UFC Бен Аскрен.

Ислам Махачев: «Скоро увидимся, ребята»

Официально: Ислам Махачев подерется против Чарльза Оливейры на UFC 294 в Абу-Даби 21 октября

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1 комментарий

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Great
махачев не сможет перевести Эдвардса
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