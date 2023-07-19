Менеджер Махачева – о бое с Эдвардсом: «Если этого придется долго ждать, то, наверное, мы подеремся в Абу‑Даби кто бы ни был другим претендентом»

Менеджер Ислама Махачева высказался о бое против Леона Эдвардса.

«Все зависит от того, когда. Если этого придется долго ждать, то, наверное, мы подеремся в Абу‑Даби кто бы ни был другим претендентом. Все зависит от времени. В Вегасе подраться тоже никаких проблем нет. Европа тоже недалеко от нас, поэтому можно спокойно подраться. Пока никакой реакции [от стороны Эдвардса] не последовало.

Была удивительная реакция со стороны Александра Волкановски. Он пишет, что мы избегаем боя или что‑то в этом роде, хотя у него есть возможность принять этот бой и выступить в Абу‑Даби. Но он выставляет фотографии прооперированным. Для чего это все? Просто пустые разговоры», – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Ранее Ислам Махачев бросил вызов и предложил подраться на 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября.

Махачев до сих пор не знает нового соперника: с кем ему драться?