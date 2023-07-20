Боец ACA Омаров – о поп-ММА: «Если кто-то из наших там дерется, вы не увидите, чтобы они что-то плохое сказали, газовали на кого-то»

Боец лиги ACA Ислам Омаров высказался об отношении к поп-ММА в Дагестане.

«Магомед Магомедов сказал, что некоторые залы Дагестана не пускают бойцов из поп-ММА? Это правда. У нас лишнего не позволяют. Не пускают в зал. Шамиль Алибатыров очень строг. Он этим бойцам не разрешает у себя заниматься. Если кто-то из наших там дерется, вы не увидите, чтобы они что-то плохое сказали, газовали на кого-то на пресс-конференциях.

Проблема с поп-ММА существует. Людям, которые должны были заниматься в зале и набирать обороты, выпала возможность подраться, проявить себя раньше времени. Они это сделали. Получили медийное развитие и перестали чувствовать дистанцию. Стали отталкиваться от грязи. Это сильно сказывается на наших бойцах», – заявил боец лиги ACA Ислам Омаров.

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