Владимир Минеев рассказал, почему участвует в боевых действиях на Украине.

«Я не беру на себя роль судьи и учителя. Многие люди ставят под вопрос мои действия: «Да он вообще пиарится». Они пытаются позицию оправдать тем, что это я пиарюсь, а не они дома сидят.

Есть люди, которые говорят: «Да зачем он туда пошел? Зачем ему это надо?» Человек сидит дома с детьми и женой и говорит такое, а я от своих ушел, чтобы тебе завтра не пришлось взять в руки ружье и воевать уже на своей территории, у себя дома. Вот почему. Если не я, то кто?» – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий