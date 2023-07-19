Минеев – об участии в боевых действиях на Украине: «Ушел от семьи, чтобы завтра не пришлось взять ружье и воевать уже у себя дома»

Теги MMA Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Владимир Минеев рассказал, почему участвует в боевых действиях на Украине.

«Я не беру на себя роль судьи и учителя. Многие люди ставят под вопрос мои действия: «Да он вообще пиарится». Они пытаются позицию оправдать тем, что это я пиарюсь, а не они дома сидят.

Есть люди, которые говорят: «Да зачем он туда пошел? Зачем ему это надо?» Человек сидит дома с детьми и женой и говорит такое, а я от своих ушел, чтобы тебе завтра не пришлось взять в руки ружье и воевать уже на своей территории, у себя дома. Вот почему. Если не я, то кто?» – сказал боец MMA Владимир Минеев.

Звезда российских MMA служил в ВДВ и потерял на Украине брата. Теперь – уехал в зону боевых действий

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13 комментариев

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Ебздрогыч
О, наш любимый инстабоец объявился!
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Олег Акимов
Кому нужен был твой Ульяновск? Американцы и британцы хотели завладеть знаменитыми ульяновскими нефтяными месторождениями? Люди из Запорожья хотели забрать себе эту землю, а ульяновцев обратить в рабство?
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PornHub
я считаю депутат!
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Мага осторожный
На нас кто-то напал?
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Beloded2007
Боец MMМ Владимир Минеев
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Крыс Пол
Если бы не Вова, то украинские войска уже бы осаждали Урал. Вклад тяжеловеса-разведчика трудно переоценить.
+2
0
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Мага осторожный
Надо ещё на Казахстан напасть, Киргизию и Прибалтику, вдруг там тоже на нас напасть хотят
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zaebarca
Самый глупый повод уйти из семьи.
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Ебздрогыч
Если самому не приходить воевать в чужую страну, то и не придется воевать на своей территории, у себя дома. Л - логика.
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Алексей Головин
Благодаря таким как он над нами пока ещё мирное небо))) связка просто фантастическая. получается уже война бы была. интересно было бы послушать аргументацию Владимира.
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АРХАТ
Ответ Мага осторожный
Надо ещё на Казахстан напасть, Киргизию и Прибалтику, вдруг там тоже на нас напасть хотят
У казахов сейчас китайская "крыша"
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Mikas7
Ответ Крыс Пол
Если бы не Вова, то украинские войска уже бы осаждали Урал. Вклад тяжеловеса-разведчика трудно переоценить.
надеюсь это тролинг
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