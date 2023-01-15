Дана Уайт: «Нганну – второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Федор»

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что им не удалось договориться с чемпионом тяжелого дивизиона по новому контракту.

«Он второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был . Мы сделали все возможное, чтобы прийти к соглашению.

Думаю, что Хантер Кэмпбелл обедал с ним где-то 350 раз. Мы сделали все, что могли», – сказал Уайт.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. За это время он провел 14 боев: 12 побед и два поражения. С марта-2021 он владел чемпионским поясом в тяжелом весе.

Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса