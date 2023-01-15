Дана Уайт: «Нганну – второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Федор»

Теги UFC Дана Уайт MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что им не удалось договориться с чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну по новому контракту.

«Он второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Федор Емельяненко. Мы сделали все возможное, чтобы прийти к соглашению.

Думаю, что Хантер Кэмпбелл обедал с ним где-то 350 раз. Мы сделали все, что могли», – сказал Уайт.

Нганну выступал в UFC c 2015 года. За это время он провел 14 боев: 12 побед и два поражения. С марта-2021 он владел чемпионским поясом в тяжелом весе.

Нганну не продлил контракт с UFC и лишился чемпионского пояса

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9 комментариев

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EAstman
Гордыня их замучила
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Агалар
Ответ spotlight
Если Дэйна говорит правду, то ему предлагали больше чем Леснару, а Брок получал больше 2 лямов за выход в октагон. Нганну почти 37, не знаю на что он рассчитывает
2 миллиона долларов сейчас и тогда это совсем разные суммы.
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Агалар
Федор и тут первый.
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DenizKios
Ответ Evgeniy 8
Видимо рассчитывает провести как минимум один большой, денежный бой (например с Фьюри) и решить, с точки зрения финансов, все вопросы.
Фьюри это зачем???
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Evgeniy 8
Ответ spotlight
Если Дэйна говорит правду, то ему предлагали больше чем Леснару, а Брок получал больше 2 лямов за выход в октагон. Нганну почти 37, не знаю на что он рассчитывает
Видимо рассчитывает провести как минимум один большой, денежный бой (например с Фьюри) и решить, с точки зрения финансов, все вопросы.
+3
0
+3
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spotlight
Если Дэйна говорит правду, то ему предлагали больше чем Леснару, а Брок получал больше 2 лямов за выход в октагон. Нганну почти 37, не знаю на что он рассчитывает
+4
0
+4
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pasha_t
Ответ Хуан Гампер
Ну может стоит больше платить
Может Африканец звезду поймал?
+5
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+5
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Арни Терминатор
Ну все,теперь стало ясно окончательно кто лучший тяж в истории мма.
+1
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+1
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Хуан Гампер
Ну может стоит больше платить
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-3
-3
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