Дана Уайт: «Нганну – второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Федор»
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что им не удалось договориться с чемпионом тяжелого дивизиона Фрэнсисом Нганну по новому контракту.
«Он второй парень, с которым мы не смогли договориться. Первым был Федор Емельяненко. Мы сделали все возможное, чтобы прийти к соглашению.
Думаю, что Хантер Кэмпбелл обедал с ним где-то 350 раз. Мы сделали все, что могли», – сказал Уайт.
Нганну выступал в UFC c 2015 года. За это время он провел 14 боев: 12 побед и два поражения. С марта-2021 он владел чемпионским поясом в тяжелом весе.
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