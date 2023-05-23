Блахович – о бое с Перейрой: «Когда я услышал о его переходе в 93 кг, захотел драться с ним»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Алекс Перейра Перейра - Блахович Бокс/MMA/UFC

Ян Блахович захотел подраться с Алексом Перейрой после его перехода в полутяжелый вес.

«Когда я услышал, что он придет в наш дивизион, я просто захотел драться против него. Я поговорил со своим менеджером, и они устроили этот бой, это было легко.

Я сказал: «Дайте мне его, почему нет?» Может быть, UFC все равно устрил бы этот бой. Может быть, у них тоже была какая-то идея. Но я счастлив, получив то, что хотел», – сказал Ян Блахович.

Ян Блахович и Алекс Перейра подерутся в ночь на 30 июля на турнире UFC 291. Это будет дебют бразильца в полутяжелом весе UFC.

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3 комментария

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Купаж
Ответ Oleg Where
Ноль интереса к поляку после его безвольной сдачи своего пояса Тейшейере.
Слушай, ну не скажи.

Поляк мерзковат хотя бы по антироссийскому настроению, НО стоит признать, что ноги Маге он отфигачил знатно. Мага на опыте свел бой вничью, хотя после 2го раунда шансы были крайне малы.

А так, допускаю, что Алекса он заодеялит спокойно.
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