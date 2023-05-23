Блахович – о бое с Перейрой: «Когда я услышал о его переходе в 93 кг, захотел драться с ним»
Ян Блахович захотел подраться с Алексом Перейрой после его перехода в полутяжелый вес.
«Когда я услышал, что он придет в наш дивизион, я просто захотел драться против него. Я поговорил со своим менеджером, и они устроили этот бой, это было легко.
Я сказал: «Дайте мне его, почему нет?» Может быть, UFC все равно устрил бы этот бой. Может быть, у них тоже была какая-то идея. Но я счастлив, получив то, что хотел», – сказал Ян Блахович.
Ян Блахович и Алекс Перейра подерутся в ночь на 30 июля на турнире UFC 291. Это будет дебют бразильца в полутяжелом весе UFC.
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Поляк мерзковат хотя бы по антироссийскому настроению, НО стоит признать, что ноги Маге он отфигачил знатно. Мага на опыте свел бой вничью, хотя после 2го раунда шансы были крайне малы.
А так, допускаю, что Алекса он заодеялит спокойно.