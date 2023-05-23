Блахович хочет драться за титул после победы над Перейрой: «Я буду счастлив увезти пояс в Польшу»

Ян Блахович хочет получить титульник после победы над Алексом Перейрой.

«Если я выиграю, мой следующий бой будет за титул. Это большая мотивация для меня, и спасибо , что он перешел в нашу категорию, добавил новой крови.

Я бы хотел знать, на каком месте я сейчас нахожусь. Для меня очень хорошо, что после этого мой следующий бой будет за титул. Я буду счастлив снова увезти пояс в Польшу», – сказал .

Блахович – о бое с Перейрой: «Когда я услышал о его переходе в 93 кг, захотел драться с ним»