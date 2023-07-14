Немков – о поп-MMA: «Неприятно, что популяризируют таких, как Олег Монгол. Уделяют больше внимания, чем нормальным бойцам»

Теги Вадим Немков Поп ММА Олег Монгол Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков раскритиковал поп-ММА.

«Особо не слежу. Да и они там все килограммов по 70 весят, не особо интересно. Можно посмотреть тяжей или полутяжей. Но опять же, я не слежу.

Неприятие есть, что популяризируют... Есть нормальные бои, где дерутся профессионалы, обученные бойцы. Есть поп-ММА, которое можно разделить на несколько версий. Где-то дерутся пацаны, у которых все равно высокий уровень, кто-то раньше в профи выступал.

А есть поп-ММА, где дерутся всякие фрики, на которых люди обращают много внимания. Порой уделяют им больше внимания, чем нормальным бойцам, которые выступают в UFC, Bellator или наших российских лигах.

Олег Монгол? Типа такого, да. Таких, как Олег Монгол и похожих, пиарят, люди смотрят их. Беркова дерется с этим толстым из «Дома-2». Люди смотрят, популярность больше», – сказал чемпион Bellator Вадим Немков.

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7 комментариев

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Дэннис Молинарев
Кстати, Монгол как раз положительный пример, бросил пить, занялся спортом, всегда честно бился
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justburn
Хуже когда славу и деньги получают такие, как Шовхал
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Дэннис Молинарев
Особо не следит, но бой Должанского с Берковой смотрел :)
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Дима Рогач
Монгол > Чики-пики > Немков
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TomSail
Монгол наиболее адекватный персонаж из всего поп-мма….
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avcgloronalduMU
этот вадик сам как поп ММА, лучше бы дрался с лучшими, а так...
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Бодратустра
При этом сам максимально в контексте, Монгола, Беркову и толстого видел. Причём смотрит именно эпик файтинг, а не более серьёзные с точки зрения спортивного уровня лиги
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