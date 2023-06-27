Малыхин уверен в победе над Нганну: «Он бы не прошел мою проверку»

Анатолий Малыхин уверен, что победит Фрэнсиса Нганну.

«Я хотел бы встретиться, конечно же, с , чтобы посмотреть, на что он способен, настолько ли он силен, как все думают.

Я думаю, он не прошел бы мою проверку», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»