Малыхин уверен в победе над Нганну: «Он бы не прошел мою проверку»

Теги тяжелый вес (MMA) PFL / WSOF Фрэнсис Нганну ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин уверен, что победит Фрэнсиса Нганну.

«Я хотел бы встретиться, конечно же, с Фрэнсисом Нганну, чтобы посмотреть, на что он способен, настолько ли он силен, как все думают.

Я думаю, он не прошел бы мою проверку», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
ахаха кто этот фрик, о котором узнали лишь благодаря тому что он отказался вернуть деньги грузину
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