Ирина Алексеева 15 октября подерется с Мелиссой Диксон

Теги женские бои UFC MMA UFC Fight Night Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

В ночь на 15 октября состоится турнир UFC Fight Night.

В предварительном карде пройдет поединок в легчайшем весе между Ириной Алексеевой и Мелиссой Диксон.

В последний раз Алексеева дралась в апреле, когда победила Штефани Эггер болевым приемом.

Для 31-летней Диксон поединок с Алексеевой станет дебютным в UFC. За карьеру она провела пять боев, не проиграв ни разу.

Алексеева – о дебюте в UFC: «Чувствую себя ##########»

Ирина Алексеева: «Нормальные люди матерятся, мне ни капельки не стыдно»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Люблю чай с Мелиссой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий