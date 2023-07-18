Ирина Алексеева 15 октября подерется с Мелиссой Диксон

В ночь на 15 октября состоится турнир .

В предварительном карде пройдет поединок в легчайшем весе между и Мелиссой Диксон.

В последний раз Алексеева дралась в апреле, когда победила Штефани Эггер болевым приемом.

Для 31-летней Диксон поединок с Алексеевой станет дебютным в UFC. За карьеру она провела пять боев, не проиграв ни разу.

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