Ирина Алексеева: «Нормальные люди матерятся, мне ни капельки не стыдно»

Теги женские бои UFC Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева прокомментировала интервью, в котором использовала ненормативную лексику.

«Уже многие пишут, что это шедевр. Где‑то 90% людей кайфанули, но есть и те, кто критикует. Но мне на самом деле безразлично. Это мои ощущения на тот момент, поэтому я так и сказала. Зачем мне подбирать слова? Я же не в детском садике. Я среди состоявшихся личностей.

Нормальные люди матерятся. А есть те, кто матерятся, но корчат из себя святош. А я такая, какая есть. Кому нравлюсь – мне это приятно. Кому нет… Да не смотрите. Что вы? Мне безразлично. Я к этому нормально отношусь – у каждого есть свое мнение.

Надеюсь, что эти интервью надолго сохранятся. На данный момент мне за них ни капельки не стыдно, я нормально себя чувствую. Надеюсь, эти интервью сохранятся навечно», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

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6 комментариев

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Костя Кот
потому что в голове пусто у тебя
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Tiësto
То есть, эта 6ыдлячка имеет ввиду, что те, кто не матерится, это не нормальные люди?
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Назар Игорь
Когда-нибудь она пожалеет об этом. Как жалеют с возрастом те кто понабивал тату от макушки до пяток.
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shahmur
россиянка с маленькой буквы
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